نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنه سعيد صالح تعلق على تصريحات أمال رمزي بشأن والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت هند ابنه الراحل سعيد صالح على تصريحات الفنانة آمال رمزي بشأن والدها سعيد صالح، حيث أشارت أنه يتحدث أمام السيدات بكلام خادش.

قالت هند خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك معلقة:'يا مدام آمال كلام حضرتك عن بابا وبطريقة غير مباشرة عن أمى مابيعكسش غير طريقة تفكير ونمط أخلاقى بيقيس بالممتلكات مين عنده كام ومين اشترى ايه ومين ابن مين ما شاء الله ولا قوة الا بالله ربنا يباركله فيما رزق".

تابعت:' أنا بحمد ربنا انى بنت راجل محبوب من جمهور أغلبه ماشافوهوش وجها لوجه ولا حتى عاصروه.. وكل اللى بينهم وبينه ضحكة رسمها على وشوشهم فى يوم من الأيام

الجمهور ده ردها لبابا فى ردهم على حضرتك بشكرهم من من كل قلبى وان شاء الله يكون ربنا سخرهم للدعاء لبابا

هما ردوا غيبة متوفى قبل ما يردوا غيبة فنان بيحبوه بس أنا لسة ماردتش".



قالت الفنانة آمال رمزي، أن الفنان الراحل سعيد صالح كان يتلفظ بألفاظ خارجة بشكل غير عادي وعملت معه 3 أفلام، فضلًا عن أن مزاحه كان غير مقبول للكثيرون وذلك على حد وصفها.



وتابعت آمال رمزي خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"سعيد صالح كان بيقول ألفاظ مينفعش تتقال قدام ستات محترمات وهزاره مش حلو عكس عادل إمام كان محترم وذوق جدا واتجوز من ست محترمه وما شاء الله عنده ٤ فيلل.. شتان بين ده وده".

وأضافت "رمزي"، "عادل إمام كان بيشتغل بجد لكن سعيد صالح كان بيروح يسهر ويكركر مع أنه كوميديان كبير ونور الشريف أستاذ في التمثيل واللوكيشن وبيديني ملحوظات ولما جينا عند البوسه في أحد الأفلام قولتلهم ده بوس بجد مش هينفع".



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



