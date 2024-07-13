نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال عن أغنية "أوعديني": "كنت عاملها لـ ناريمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان ضيوف على برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة on E، ومن المقرر أن يتحدث رامي جمال خلال الحلقة عن العديد من تفاصيل حياته الشخصية وأيضًا الحديث عن نجاحاته الكثيرة الذي حققها في الفترة الأخيرة.

وتحدث الفنان رامي جمال عن أغنية "أوعديني" وذلك بعد غنائه في الحلقة، حيث كشف أن الأغنية هو بالفعل قام بعملها لزوجته "ناريمان".

وقد كشف رامي جمال خلال الحلقة قصة زواجه من زوجته ناريمان حيث تحدث قائلًا: "ناريمان جاءت إلى الاستوديو لكي ألحن لها أغنية لأنها كانت تغني وقتها، وأعجبت بها وشعرت تجاهها بالحب فصرحت لها بمشاعري وقمت بخطبتها والزواج منها في أسبوع فقط".

ومن جانبه تحدثت زوجته ناريمان وعلقت على تركها الغناء قائلة: "كان في اتفاق بيني وبين رامي أننا عشان نتجوز أبطل غناء وأنا وافقت واتفاقنا كان بالتراضي وبعد نقاش بيننا طويل وأنا غير نادمة على هذا القرار".

واضافت قائلة: "أنا رامي لم يحرمني من الغناء ولكنه يشاركني في جميع اختياراته الغنائية وأيضًا يتركني أغني وأطرح أغنيات في أوقات معينة".

كلمات أغنية "أوعديني" لـ رامي جمال

إوعديني

لو زعلتي مرة مني تعرفيني

لو جرحتك غصب عني تحسسيني

ماتشيليش جواكي حاجة

تحكي ليا كل حاجة

لما هفهم هبقي احسن صدقيني

إوعديني

لو نسيت يا حبيبتي نفسي تفوقيني

لو خدتني الدنيا منك رجعيني

لو في لحظه زاد غروري

اشتكي لومي وثوري

بس اوعي في يوم تروحي وتسيبيني

انتي قلبي وانتي روحي وانتي عيني

حد عايز أعيش معاه لآخر سنيني

انتي بالنسبالي مش حب في حياتي

انتي كل حياتي فعلا افهميني

انتي قلبي وانتي روحي وانتي عيني

حد عايز أعيش معاه لآخر سنيني

انتي بالنسبالي مش حب في حياتي

انتي كل حياتي فعلا افهميني

إوعديني

لو في يوم الخوف ملكني تطمنيني

لو ذكائي في مرة خانّي تفَهِّميني

لما أقسى في يوم تحني

وأما أغلط غصب عني

قبل ما أغلط غلطة تانية تلحقيني

إوعديني

لو يبيعني الكون بحاله تشتريني

تبقي أقرب مني ليا تكمليني

تبقي أختي تبقي أمي

تجري فيا جوا دمي

لما أكون تعبان تضمي وتداويني

انتي قلبي وانتي روحي وانتي عيني

حد عايز أعيش معاه لآخر سنيني

انتي بالنسبالي مش حب في حياتي

انتي كل حياتي فعلا افهميني

انتي قلبي وانتي روحي وانتي عيني

حد عايز أعيش معاه لآخر سنيني

انتي بالنسبالي مش حب في حياتي

انتي كل حياتي فعلا افهميني

آخر أعمال الفنان رامي جمال

ويذكر أن اَخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.