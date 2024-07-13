نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يروج لأعماله الغنائية مع المطربة كارمن سليمان بعد نجاحهما السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن تعاونه مع المطربة كارمن سليمان في ميني ألبوم حبايب قلبي بعد نجاحهم معًا بأغنية لينا راقصة وباجمالك، حيث شارك "عزيز" جمهوره بصورة من بوستر الأغنية من خلال الاستوري الخاص به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"‏استنونا في أغنية جامدة قوي يوم الإثنين ١٥-٧ للنجمة كارمن سليمان‬⁩

‏من إنتاج مصطفى جاد CS Music ME ‏".

وأضاف:"‏بعد نجاحنا مع بعض في لينا راقصة ويا جمالك، ‏مبسوط ومتحمس لاستمرارنا في شراكة النجاح مع صانع الأغاني الأنجح الملحن الكبير عزيز الشافعي ‏في ميني ألبوم ⁧‫حبايب قلبي‬⁩ اللي بيحمل توقيعه الموسيقي الكامل.. استنونا هتتبسطوا".



آخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية واكلة الجو للمطرب حماقي، والتي تصدرت تريند عالمي، والأغنية من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

كلمات أغنية واكلة الجو



وجاءت كلمات أغنية وأكلة الجو على النحو التالي:" ‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

‎واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

‎ضرب نار دمار دي مش بتهدا

‎جامدة مش هزار

‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

‎لأ بجد فينها وفين همّ

‎حد شاف جمال كده بالذمة

‎دايسة ع الزرار



‎واكلة الجو

‎اليوم بوجودها احلوّ

‎هفضل 100 سنة هنا لو

‎قدامي عينيها الحلوين دول

‎واخدة الناس

‎بالرقة وبالإحساس

‎أنا عيني عليها يا ناس

‎إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟