نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برافو..إيهاب فهمي يهنئ النادي الأهلي بعد فوزه على ببراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنئ الفنان القدير إيهاب فهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك النادي الأهلى وذلك بعد فوزه على نادي بيراميدز قائلًا" النهايه مباراه عالية وممتعه وفاز بها الاهلى برافو"

إيهاب فهمي

وقد علق على هدف الدقيقة ٨٥ والذي أحفظه لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة “ القاضيه دائمًا وأبدًا ”

وكتب أثناء المباراة “ ويبقى الاهلى البطل"

آخر أعمال إيهاب فهمي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

شارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»: صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم الفن.