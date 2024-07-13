لهذا السبب... أنانت أمباني يتصدر التريند العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا "موكيش أمباني"، وراديكا ميرشانت نجلة واحد من أغنى أغنياء الهند تريند محركات بحث جوجل في السعودية ومصر والهند.

حيث بدأ مشاهير وأثرياء من أنحاء العالم التوافد على الحفل الأسطورى الذى يقام في مومباى بالهند، احتفاءً بزواج أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا "موكيش أمباني"، وراديكا ميرشانت نجلة واحد من أغنى أغنياء الهند، وتقدر ثروة والد ووالدة الزوجين بـ200 مليار دولار تقريبا.

أبرز الحاضرين لحفل زفاف أنانت أمباني

امتدت الاحتفالات لـ5 أشهر، وتختتم بحفل الزفاف اليوم، وقد دعا والدا العروسين 1200 من أشهر مشاهير النجوم في عالم السياسة والفن والسينما وأغنى أغنياء العالم، من بينهم: الملياردير بيل جيتس والمدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زكربرج وإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجها. كما تشارك في الحفل المغنية الأمريكية ريهانا، وكذلك كل نجوم بوليود، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قائمة المدعوين تضم أيضًا رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين توني بلير وبوريس جونسون، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر، وأسرة كارداشيان، وأديل، ولانا ديل ري، ودريك، وديفيد بيكهام.

تقام الاحتفالات في "مركز جيو العالمي للمؤتمرات" الذي يمتلكه والد العريس، ومنزل الأسرة المكون من 27 طابقا، وتضمنت الاحتفالات عروضا لعدد من مشاهير نجوم البوب ومنهم ريهانا وجاستن بيبر.

تبدأ احتفالات الزفاف بحفل هندوسي تقليدي اليوم الجمعة يليه حفل استقبال كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد اشترطت العائلة الحضور بالزى الهندى التقليدى وألايقل عمر الضيف عن 14 عامًا.

وكل الدعوات مدفوعة المصاريف، أي شاملة إقامة ورحلات طيران خاصة، وأجنحة الفنادق الفخمة، ولذلك استأجرت عائلة أمباني 100 طائرة و3 طائرات من طراز فالكون 2000 من أجل نقل الضيوف، حيث تتسع الطائرة لـ8 إلى 10 ركاب للضيوف الدوليين، وستظل الطائرات متاحة طوال الحدث الذي سيستمر على مدار 3 أيام.