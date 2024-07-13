موعد حفل إيهاب توفيق في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحي الفنان إيهاب توفيق حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم ١٧ يوليو الجاري وذلك كما أعلن النجم من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:'كن على استعداد لـ ليلة خيالية مع النجم إيهاب توفيق، في لوسيدا مصر، الخميس المقبل 18 يوليو"

نفى النجم إيهاب توفيق، علاقته بالحفل الذي يروج له خلال هذه الفترة بلبنان، حيث شارك بوستر وهمي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق إيهاب توفيق على البوستر قائلًا: "تعلن إداره أعمال الفنان ايهاب توفيق إنه ليس لنا أي علاقه بهذا الحفل ولم يتم التعاقد معنا وسوف نقوم بالرجوع لإداره هذا المكان بجميع الحقوق المعنويه والأدبيه والمادية لما نجم من اضرار بسبب هذا الإعلان وأننا غير مسؤولين عنه وهذا فقط للتوضيح لجميع محبي الفنان ايهاب توفيق بلبنان الحبيبة".