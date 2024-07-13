نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... أمال ماهر تتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم النجمة أمال ماهر تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول إحيائها حفل أمس الجمعة في الطائف.



حيث أعربت أمال ماهر عن سعادتها بجمهور مدينة الطائف عقب حفلها الأخير الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت أمال ماهر عدد من اللقطات المصورة لحفلها في الطائف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيها :"اتبسطت جدا معاكوا وكانت ليلة ولا أروع شكرا جمهور الطائف الجميل".



تعليقات الجمهور على منشور أمال ماهر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ملكة المسرح، صوت الوطن العربي،وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أمال ماهر



والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أمال ماهر، طرحها لألبوم أنا كويسة، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب في الفترة الأخيرة، وحققت نجاحا من خلاله نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.

وطرحت آمال ماهر 5 أغاني، حصريا عبر منصة سبوتيفاي، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.