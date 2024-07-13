نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها وهذا ما قالته عن السياحة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة إلهام شاهين بخطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها،



حيث شاركت إلهام شاهين جمهورها بصورة لها من مدينة الساحل الشمالي. عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت إلهام شاهين في الصور وهي ترتدي فستانا من اللون البمبي اظهر خسارتها للوزن بشكل كبير ، حيث ظهرت برشاقة حظت علي إعجاب المتابعين .



وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيها : "مصر أجمل بلد فى الدنيا .. بجمال بحرها .. .و نیلها وآثارها وتاریخها .. وخفة دم شعبها و طيبة ناسها في كل مكان حاجه حلوة و طاقة إيجابية و جمال من نوع خاص .. ربنا يحافظ على بلدنا ويحميها من كل شر .. و يسعد أهلها ومحبينها وكل اللى يزورها .. أجمل سياحه في الساحل الشمالى فى مصر أم الدنيا".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، عندك حق مصر رووعة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر آخر اعمال الهام شاهين هو مسلسل الفريدو ، وشاركها في البطولة كل من أحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.