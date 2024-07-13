نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يكشف تفاصيل مرضه وتعرضه لمواقف محرجة مع "مني الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان ضيوف على برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة on E، ومن المقرر أن يتحدث رامي جمال خلال الحلقة عن العديد من تفاصيل حياته الشخصية وأيضًا الحديث عن نجاحاته الكثيرة الذي حققها في الفترة الأخيرة.

وكشف رامي جمال خلال الحلقة تفاصيل إصابته بمرض البهاق وصرح بأكثر المواقف الذي تعرض لها بسبب البهاق، حيث كشف قائلًا: "كنت بصحى من النوم ألاقي نقطة ومش عارف دي من إيه والدكتور قال لي دا بهاق ولازم نسيطر عليه، علشان البهاق بينتشر".

وأكد رامي جمال أنه كان يشعر بـ لغبطة في حياته بعد علمه بإصابته بمرض البهاق.

كما كشف رامي جمال عن موقف محرج تعرض له بسبب إصابته بالبهاق قائلًا: "كنت خارج وفيه حد كان داخل بيمد إيده ويسلم وأول ما أنا مدت إيدي راح عامل نفسه بيوطي بيربط الجزمة وراح قايل لي مبسوط جدًّا إني شُفتك وقام داخل".

آخر أعمال الفنان رامي جمال

ويذكر أن اَخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية “يادمعي” لـ رامي جمال

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله

قدمت الأسبوع كله

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك