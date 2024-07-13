محمد القس ينضم لأبطال "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان محمد القس لأبطال مسلسل “ برغم القانون” والذي بدأ تصويره الايام القليلة الماضية.

بدأت الفنانة إيمان العاصي تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد برغم القانون، ونشر المنتج ريمون مقار من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير "انستجرام"

كتب معلقا:' الحمد الله بدأنا تصوير مسلسل برغم القانون من عشر أيام فى أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي ومجموعة كبيرة من النجوم هانى عادل محمد القس ومحمد محمود عبد العزيز ووليد فواز وإيهاب فهمى ورحاب الجمل وفرح يوسف وعايدة رياض وجورى بكر وعابد عناني ونبيل على ماهر وجيسكا حسام الدين.

تابع:' المسلسل إنتاج مجموعة فنون مصر وإخراج شادي عبد السلام وتأليف نجلاء الحدينى ومدير التصوير علي عادل إن شاء الله نعمل عمل، كبير وناجح وإن شاء الله دعواتكم، وزى ما عودتنا بقى يا رب