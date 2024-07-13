احلى زغروطة على المسرح.. عمرو عبد العزيز يحتفل بفوز الأهلي على بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان عمرو عبد العزيز على المسرح بعد فوز النادي الأهلي على غريمه نادي بيراميدز وذلك ما قام بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق على الفيديو " ومن المسرح نسمع احلى زغروطه للاهلى وأحلى ٣ اجواااااان

الأهلى حديد

الأهلى اليوم"



وجاء الاحتفال بعد إنتهاء العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا".

عمرو عبد العزيز

أبطال مسرحية " حازم حاسم جدًا"

العرض بطولة "عمرو عبّد العزيز، حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبدالشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.