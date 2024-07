هاريسون فورد يحتفل بعيد ميلاده الـ82

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الـ13 من شهر يوليو مع عيد ميلاد الممثل هاريسون فورد الذى يتم اليوم عامه الـ82، وتميز هاريسون بالحكمة والذكاء في اختيار أعماله الفنية، كما تميز بالدقة والمهارة ومحبة الجمهور له.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن حياة هاريسون فورد

نشأة هاريسون فورد

ولد فورد يوم 13 يوليو 1942 بمدينة شيكاغو، إلينوي، والده هو كريستوفر فورد (1906–1999)، مدير إعلانات وممثل سابق، وأمه دوروثي (1917–2004) ممثلة إذاعية سابقة.



ولد شقيقه الأصغر تيرينس في عام 1954. والدا أبوه هما: جون فيتزجيرالد فورد من أصل إيرلندي كاثوليكي وفلورنس فيرونيكا نيهاوس من أصل ألماني.



بينما والدا أمه هما: هاري نيدلمان وآنا ليفشاتز كانا مهاجرين يهود من مينسك، روسيا البيضاء كانت في ذلك الوقت جزءا من الإمبراطورية الروسية.

في عام 1960، تخرج فورد من ثانوية ماين إيست في بارك ريدج، إلينوي. وإلتحق بكلية ريبون في ويسكونسن حيث كان متخصصا في الفلسفة. درس صف الدراما في الربع الأخير من سنته لكي يتخطى خجله.



زيجات هاريسون فورد

تزوج هاريسون ثلاثة زيجات الأولى هي ماري ماركوارت، تزوجها عام 1964 وتطلقا عام 1979، ولديهما إبنان: بنجامين (ولد عام 1967) وويلارد.



زوجته الثانية كاتبة السيناريو ميليسا ماثيسون تزوجها في مارس 1983 وتطلقا في أغسطس 2001، وأنجبت له طفلان: مالكولم وجورجيا (مواليد 1990).

بدأ فورد مواعدة الممثلة كاليستا فلوكهارت بعد لقائهما في حفل غولدن غلوب عام 2002. طلب فورد يدها للزواج في عام 2009. وتزوجا في 15 يونيو 2010، ولديهما ابن بالتبني يدعى ليام (ولد عام 2001).

فورد لديه ثلاثة أحفاد هم: إليل (ولد عام 1993)، إيثان (2000)، ووايلون (2010). إبنه بنجامين يعمل طاه ويملك مطعما، بينما إبنه ويلارد يملك صالة رياضة ويملك أيضا شركة ملابس.

أشهر شخصيات هاريسون

اشتهر هاريسون بشخصيته الشهيرة الذى جسدها بفيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny إذ تعتبر الشخصية بمثابة أيقونة في عالم السينما وتاريخها.

وقد طرحت أولى أفلام سلسلة Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، حققت الأفلام الأربعة منه أرباحًا بلغت نحو 2 مليار دولار.