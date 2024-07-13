نيكول سابا تبهر جمهورها بإطلالة مميزة عبر الإنستجرام



القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إعجاب جمهورها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من خلال إطلالة أنيقة وجذابة .

ظهرت سابا في الصورة بفستان أبيض قصير ، مع تصفيفة شعر عصرية تبرز ملامح وجهها الجميلة.



وقد أثنى المتابعون على الصورة التي جمعت بين الأناقة والبساطة، معبرين عن إعجابهم الكبير بإطلالة نيكول سابا الأنيقة. وحظيت الصورة على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

يُذكر أن نيكول سابا من نجمات الفن اللبناني البارزات، وقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية، ما جعلها من الفنانات المفضلات لدى الجمهور العربي.

آخر أعمال نيكول سابا



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا أغنية خلصت خلاص، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية خلصت خلاص:

كنت أعمل قد ما بعمل

ومفيش ولا حاجة عاجباه

ياما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

واقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مبقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

احوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمي

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير

آه

أنا نسيته بلا رجع مافيش ولا دمعة

هتنزل ع الاشكال دي

هانسي واعدي علي ايه هتعب قلبى ومخي يجيب ويودي

بالنسبالي مابقاش موجود

واعتذاره مرفوض مرفوض

لو عاش عمره يعتذرلي هيخلص عمره ومش هيقضي

ياما كنت بحذره

حبي كنز هتخسره

ارجع ايه بتهزروا

لأ ده كان زمان

كان فيه حب وموته

رجلي نساها سكته

ده الفراق كان رغبته

دلوقتي ليه ندماااان