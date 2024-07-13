رامي جمال يعبر عن سعادته لتواجده في مهرجان"العالم علمين" في دورته الثانية

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان ضيوف على برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة on E، ومن المقرر أن يتحدث رامي جمال خلال الحلقة عن العديد من تفاصيل حياته الشخصية وأيضًا الحديث عن نجاحاته الكثيرة الذي حققها في الفترة الأخيرة.

وعبر الفنان رامي جمال عن سعادته الكبيرة لتواجده لإحياء حفل في مهرجان "العالم علمين" في دورته الثانية المقام في مدينة العلمين، وكشف رامي جمال خلال الحلقة عن تواجد زوجته ناريمان معه في حفله بمهرجان العلمين.

وصرح رامي جمال أنه كان سيتواجد في حفل في الدورة الأولي للمهرجان ولكنه بسبب انشغاله بحفلات عديدة لم يتم التوصل إلى معاد محايد.

حفلات رامي جمال القادمة

وفي سياق منفصل، يستعد النجم رامي جمال لتحضير مفاجأة كبيرة لعرضها خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثانية التي انطلقت فعالياته مساء أمس.

وقد أعلن الفنان رامي جمال عن حفلته في مهرجان العلمين وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "مستنيكم يوم ٢ أغسطس في مهرجان العالم علمين نغني سوا من أول البوم لآخر البوم ونغني كل الألحان اللي حبتوها في حفلة مختلفة وهتبقي احلى بيكم اعملو منشن للي تحبو تحضروا معاهم وفي مفاجأة مني"

آخر أعمال الفنان رامي جمال

ويذكر أن اَخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية “يادمعي” لـ رامي جمال

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله

قدمت الأسبوع كله

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك