"جامدين جامدين" لـ تامر حسني تقترب من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم الجيل تامر حسني مؤخراً أولي أغنيات الصيف الخاصة به لهذا العام حيث طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجاءت الأغنية بعنوان "جامدين جامدين" وهي أغنية مناسبة إلى أجواء الصيف، وتشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم.

وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها حيث تحتل الأغنية تريند رقم 11 وحققت نسب مشاهدات عالية حيث وصلت نحو 2 مليون و600 ألف مشاهدة.

وأغنية "جامدين جامدين" من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد

كلمات أغنية "جامدين جامدين" لـ تامر حسني

لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق