أصالة تحيي حفلا غنائيا بأسطنبول في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي الفنانة أصالة حفلا غنائيا بأسطنبول معلنة ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتبت معلقة:'شو فرحانه إني رح عيش مع حبايبي هالسهره الصيفيه اللي حيكون هواها انتوا وأنا بإسطنبول ونعيد الذكرى الحلوه كتير اللي كانت ونعلى ونكون أحلى @moments.events"

نجحت النجمة السورية أصالة نصري أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها أثناء مشاركتها في حفل ليلة وردة،

حيث وجهت أصالة نصري الاعتذار لجمهورها في حفل ليلة وردة الجزائرية بسبب توترها، إذ طلبت منهم أنا تغادر الحفل وتعود مرة أخرى.

وقالت: "أنا متوترة وخافية من كم المشاعر اللي فيا، وأكتر تاريخ حفظته هو أغاني الست وردة، بعتذر هخرج شوية وهرجع تاني

وأضافت: "عظيم أني كنت بنت الست وردة، وكنت دائما بقولها أمي وهي تقولي بنتي، ولما عرفتها عرفت أن مفيش غير وردة بس ومفيش زيها، والفنان بيفضل خالد عشان مجموعة أشياء وهي الحب والشغف والإخلاص والتجاوز، وكل هذه التفاصيل أجتمعت في دورة.. عشان كده خالدة".