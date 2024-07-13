رامي جمال يختتم حلقته مع مني الشاذلي بأغنية "بيكلموني"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان ضيوف على برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة on E، ومن المقرر أن يتحدث رامي جمال خلال الحلقة عن العديد من تفاصيل حياته الشخصية وأيضًا الحديث عن نجاحاته الكثيرة الذي حققها في الفترة الأخيرة.

وعبر الفنان رامي جمال خلال الحلقة عن سعادته الكبيرة لتواجده لإحياء حفل في مهرجان "العالم علمين" في دورته الثانية المقام في مدينة العلمين، وكشف رامي جمال خلال الحلقة عن تواجد زوجته ناريمان معه في حفله بمهرجان العلمين.

وقد اختتم الفنان رامي جمال تواجده ضيفًا في برنامج "معكم مني الشاذلي" بغناءه أغنيته الشهيرة "بيكلموني" وقد أشعل بها استوديو البرنامج وسط تفاعل وحفاوة الجمهور بأغنيتهم المحببة.

حفل رامي جمال في مهرجان "العلمين"

وفي سياق منفصل، يستعد النجم رامي جمال لتحضير مفاجأة كبيرة لعرضها خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثانية التي انطلقت فعالياته مساء أمس.

وقد أعلن الفنان رامي جمال عن حفلته في مهرجان العلمين وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "مستنيكم يوم ٢ أغسطس في مهرجان العالم علمين نغني سوا من أول البوم لآخر البوم ونغني كل الألحان اللي حبتوها في حفلة مختلفة وهتبقي احلى بيكم اعملو منشن للي تحبو تحضروا معاهم وفي مفاجأة مني"

نجاح أغنية "بيكلموني"

والجدير بالذكر أنه قد حققت أغنية "بيكلموني" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 18 مليون مشاهدة، وأغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين

كلمات أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

كام صورة لينا يعوضوني

عن طول غيابه عن عيوني

مبقتش متحمل حرام

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقة بأي طريقه ونفسي أرجعله عشان

حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه محسش أي أمان

بيأكدولي

عني أن سألهم هايقولولي

طول بعده أنا عايش بطولي

والأسم أهو عايش والسلام

وبيوعدوني

وأنا نفسي بس يريحوني

وفي مرة صوته يسمعوني

وأهم حاجه يكون تمام