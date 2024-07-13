إلهام شاهين تدعم السياحة المصرية في الساحل الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 08:29 صباحاً - نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها من مدينة الساحل الشمالي.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين في الصور وهي ترتدي فستانا من اللون البمبي اظهر خسارتها للوزن بشكل كبير ، حيث ظهرت برشاقة حظت علي إعجاب المتابعين .

وعلقت إلهام شاهين علي الصورة قائلة : مصر أجمل بلد فى الدنيا .. بجمال بحرها .. .و نیلها وآثارها وتاریخها .. وخفة دم شعبها و طيبة ناسها في كل مكان حاجه حلوة و طاقة إيجابية و جمال من نوع خاص .. ربنا يحافظ على بلدنا ويحميها من كل شر .. و يسعد أهلها ومحبينها وكل اللى يزورها .. أجمل سياحه في الساحل الشمالى فى مصر أم الدنيا.