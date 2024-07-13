شاهد.. جلسة تصوير ملفتة لـ نادين نسيب نجيم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 08:29 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الأنظار بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وتألقت نادين نسيب نجيم، داخل البانيو بإطلالة فاتنة مرتديه فستان مطرز كشف عن رشاقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الروز الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، نالت اعجاب متابعيها.