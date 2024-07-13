"مستنيكم نغني سوا"..رامي جمال يشوق الجمهور لحفله في مهرجان العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - شوق النجم رامي جمال جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأحدث حفلاته الغنائية، في مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر إحياءه يوم 2 أغسطس المقبل.

ونشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا:" مستنيكم يوم 8-2 في مهرجان العالم علمين نغني سوا من أول البوم لآخر البوم، ونغني كل الألحان اللي حبتوها في حفلة مختلفة وهتبقى أحلى بيكم اعملوا منشن للي تحبو تحضروا معاهم، وفي مفاجأة مني، والحجز من موقع تذكرتي".



آخر أعمال رامي جمال



ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.



تفاصيل أغنية “يادمعي”





أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك.