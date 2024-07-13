محمد رمضان يروج لأحدث حفلاته الغنائية بلبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد رمضان لأحدث حفلاته الغنائية، في لبنان، المقرر إقامتها يوم 17 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رمضان" البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا:" يا لبنان الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، وثقة في الله هتفتكروا كلامي".





آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هو طرحه أغنية "بمزاجي"، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.



آخر أعمال محمد رمضان الفنية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"



وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.