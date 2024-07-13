نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم تحقق.. مريم الجندي تعلق على صورتها مع أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة مريم الجندي عن سعادتها البالغة، بالصورة التي جمعتها بالفنان أحمد حلمي، من خلال تعاونها معه في مسرحية “ميمو”، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت مريم صورتها مع أحمد حلمي، وأرفقت بها تعليقا قالت فيه: "صورة للتاريخ، ما زلت لا أصدق أنني قابلت واحد من اهم الفنانين المفضلين لدي وشاركت المنصة معه، بالتأكيد حلم قد تحقق، شكرًا لكونك شخص وفنان رائع".

تعاون مريم الجندي وأحمد حلمي



ويذكر أن الفنانة مريم الجندي شاركت الفنان أحمد حلمي تقديم مسرحية "ميمو"، الذي تم عرضها مؤخرًا في مصر بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، وذلك بعد نجاح عرضها الأول في السعودية.



آخر أعمال مريم الجندي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم الجندي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وفريدةسيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحداث مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة دارت أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر "خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.