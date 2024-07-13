نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر توجه رسالة للجمهور بعد حفلها الأخير بالطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الشديدة، بالجمهور الكبير الذي تواجد في حفلها الأخير في مدينة الطائف، ضمن فاعليات مهرجان جولة المملكة، المقام في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية برنامج جودة الحياة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت آمال مجموعة من صور الحفل، وعلقت عليهم قائلة:" اتبسطت جدًا معاكوا وكانت ليلة ولا أروع شكرا جمهور الطائف الجميل".



آخر أعمال الفنانة آمال ماهر



والجدير بالذكر أن آخر الألبومات الغنائية التي قدمتها الفنانة آمال ماهر هو ألبوم بعنوان "أنا كويسة" والذي تضمن عدة أغاني أبرزها: أنا الحب، الحكاية في مشهدين، أنا كويسة، كسبت الرهان، وصاحبة عمري، وقد لاقت أغاني الألبوم نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور طرحها على حساب آمال ماهر الرسمي على موقع يوتيوب.



وشهد ألبوم "أنا كويسة" عودة آمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل.