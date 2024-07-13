نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق شيرين عبدالوهاب يعبر عن حبه ودعمه لشقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن حبه الشديد لشقيقته وتمنى لها كل الخير والشفاء.

أكد محمد أن شيرين هي أهم شيء في حياته، معبرًا عن أمله في أن تتجاوز هذه الفترة الصعبة.

تصريح محمد عبدالوهاب

في تعليق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب محمد عبدالوهاب:

"والله وحياة نظر أمي ولا يفرق معايا شكلي وإني كويس ولا وحش، اللي يفرق دلوقتي إنها تقف تاني على رجليها وتنسى الفترة دي كلها."

وأضاف: "وترجع تاني تمتع الناس بفنها وأغانيها وأفلامها وبرامجها ومسلسلاتها، بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليه."

رسالة غير مباشرة لحسام حبيب

وجه محمد عبدالوهاب رسالة غير مباشرة لحسام حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "نأبك جه على شونه ياسبوبة، وروحت بردو على بيتنا."

دعم الأسرة والفن

تعكس كلمات محمد عبدالوهاب دعمه الكبير لشقيقته شيرين وتأكيده على أهمية تجاوزها لهذه المرحلة الصعبة، والعودة إلى تقديم أعمالها الفنية التي يحبها الجمهور.

يعكس ذلك حب الأسرة وقوة العلاقات الأسرية في دعم الأفراد خلال الأوقات الصعبة.