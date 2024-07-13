نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس زواجه وتفاصيل إصابته بمرض البهاق..أبرز تصريحات رامي جمال مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة قناة "ON"، وكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني، وتحدث أيضًا عن قصة الحب التي جمعته بزوجته وكواليس زواجهما، ويرصد لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز تلك التصريحات.



كواليس زواج رامي جمال

كشف رامي جمال خلال الحلقة قصة زواجه من زوجته ناريمان حيث تحدث قائلًا: "ناريمان جاءت إلى الاستوديو لكي ألحن لها أغنية لأنها كانت تغني وقتها، وأعجبت بها وشعرت تجاهها بالحب فصرحت لها بمشاعري وقمت بخطبتها والزواج منها في أسبوع فقط".

وتحدث رامي جمال عن أغنية "أوعديني" وذلك بعد غنائه في الحلقة، حيث كشف أن الأغنية هو بالفعل قام بعملها لزوجته "ناريمان".



تفاصيل إصابته بمرض البهاق

وكشف أيضًا تفاصيل إصابته بمرض البهاق، قائلًا: "كنت بصحى من النوم ألاقي نقطة ومش عارف دي من إيه والدكتور قال لي دا بهاق ولازم نسيطر عليه، علشان البهاق بينتشر، كنت زعلان قبلها بفترة، فا عرفت إنه دة نتيجة زعل، والفترة اللي كانت بعد ماعرفت إني عندي بهاق كانت متلغبطة جدًا".





المواقف المحرجة بسبب إصابته بمرض البهاق



وقال رامي جمال عن موقف محرج تعرض له بعد إصابته بالبهاق: "كنت خارج من استوديو وفيه حد كان داخل بيمد إيده ويسلم وأول ما أنا مدت إيدي راح عامل نفسه بيوطي بيربط الجزمة وراح قايل لي مبسوط جدًّا إني شُفتك وقام داخل".



آخر أعمال رامي جمال



ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

تفاصيل أغنية "يادمعي"





أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك.