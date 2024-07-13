نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب عن حفل الكينج محمد منير: عشق لاينتهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة مي كساب على حضورها حفل الكينج محمد منير الأخير، الذي أقيم مساء أمس الجمعة في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت مي كساب مجموعة من الصور أثناء حضورها الحفل، وعلقت عليهم قائلة:"ليلة الكينج الكبير محمد منير، عشق لا ينتهي".

تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

وفي سياق متصل تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى في الفترة من 11 يوليو وحتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية.

آخر أعمال مي كساب

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"



وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وفريدةسيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



أحداث مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة دارت أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر "خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.