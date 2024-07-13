كريم فهمي يكشف عن أعماله الفنية المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل أعماله الفنية في الفترة المقبلة، التي يعكف على تحضيرها لتقديمها في السينما والمسرح والتلفزيون، وذلك خلال لقائه مع برنامج “ET بالعربي”.

تصريحات كريم فهمي



وقال "فهمي" عن أعماله السينمائية، أنه يحضر حاليًا لمشروع بعنوان دماغ ألماظ، وأنه كان مرشحًا لبطولته النجم أحمد فهمي، مُعلقًا:" في حاجات معروضة عليا بقراها في الوقت الحالي، هي مشاريع تحت الإنشاء، وفي مشروع اسمه دماغ ألماظ أنا كتبته بقالي سنتين أو تلاتة بنحضره وبنشوف اختيار الأبطال لأنه بطولة جماعية كان البطل اللي قدامي أحمد فهمي لكن بسبب اختلاف مواعيدنا هنشوف بطل تاني هيبقى نجم كبير، وفي فيلم تاني أكشن كوميدي أنا خلصت كتابته بدأنا نحضره".



الأعمال الدرامية



وتحدث عن تصوير مسلسل "220 يوم" قائلا:" هنستأنف تصوير المسلسل، وكل حاجة ربنا بيبقى رايد الخير فيها، ومسلسل أزمة منتصف العمر أصلًا كان هيتعرض في رمضان وبسبب التأجيلات ربنا كتب له أنه ينزل بعد رمضان علشان ينجح النجاح ده".



الأعمال المسرحية

وكشف أيضًا عن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسرحية جديدة إخراج خالد جلال وبطولة النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وإيمان السيد وبدرية طلبة.

آخر أعمال كريم فهمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مشاركته في فيلم "السرب" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 1 مايو الجاري.



أبطال فيلم "السرب"



وفيلم "السرب" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.