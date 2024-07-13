اليوم.. حفل كايروكي ضمن مشروع "ليالي مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فريق "كايروكي "لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا اليوم، ضمن مشروع "ليالي مصر "في إستاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدموا خلاله مجموعة من أغانيهم المميزة.

تفاصيل مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من النجم رامي صبري والنجم حكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.



حفلات مشروع ليالي مصر

مشروع "ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.



يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.