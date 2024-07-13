نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر رامي جمال للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم النجم رامي جمال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء أمس الجمعة، والذي كشف من خلاله تفاصيل إصابته بمرض البهاق والمواقف المحرجة الذي تعرض لها بسبب هذا المرض، كما تحدث عن قصة زواجه، ومن أبرز تلك التصريحات:

كواليس زواج رامي جمال

كشف رامي جمال خلال الحلقة قصة زواجه من زوجته ناريمان حيث تحدث قائلًا: "ناريمان جاءت إلى الاستوديو لكي ألحن لها أغنية لأنها كانت تغني وقتها، وأعجبت بها وشعرت تجاهها بالحب فصرحت لها بمشاعري وقمت بخطبتها والزواج منها في أسبوع فقط".

رامي جمال يكشف تفاصيل إصابته بمرض البهاق

وكشف أيضًا تفاصيل إصابته بمرض البهاق، قائلًا:"كنت بصحى من النوم ألاقي نقطة ومش عارف دي من إيه والدكتور قال لي دا بهاق ولازم نسيطر عليه، علشان البهاق بينتشر، كنت زعلان قبلها بفترة، فا عرفت إنه دة نتيجة زعل، والفترة اللي كانت بعد ماعرفت اني عندي بهاق كانت متلغبطة جدا".

رامي جمال يروي المواقف المحرجة بعد إصابته بمرض البهاق

وقال رامي جمال عن موقف محرج تعرض له بعد إصابته بالبهاق: "كنت خارج من استوديو وفيه حد كان داخل بيمد إيده ويسلم وأول ما أنا مدت إيدي راح عامل نفسه بيوطي بيربط الجزمة وراح قايل لي مبسوط جدًّا إني شُفتك وقام داخل".