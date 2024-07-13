القاهرة - محمد ابراهيم - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان " ذكرى ميلاد أشهر وجه نوبي في السينما العربية.. علي الكسار صاحب أشهر إفيهات السينما ".



تفاصيل التقرير



وأفاد التقرير: "تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الأسمر الفنان الراحل علي الكسار، صاحب الإفيهات الكوميدية التي جعلته يتفوق على غيره من أبناء جيله، فقد كان واحدًا من أعلى الأجور في السينما المصرية ومنافسًا لكبار نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم نجيب الريحاني".



نشأة علي الكسار



وأضاف: "ولد الفنان علي الكسار في 13 من يوليو عام 1887 في حي السيدة زينب في مدينة القاهرة، واسمه الحقيقي هو خليل سالم إبراهيم، لكنه اتخذ من اسم جده لوالدته اسمه الفني الذي اشتهر به".



مشوار علي الكسار الفني

وتابع التقرير: "عمل في بداية حياته في مهنة السروجي، والتي كانت مهنة والده، ولكنه لم يستطع الاستمرار بها، فدخل مجال الطهي مع خاله، وخلال تلك الفترة اختلط بالنوبيين واتقن لهجتهم، وكانت بداية ظهوره على الشاشة من خلال فيلم "قصير" عام 1920".