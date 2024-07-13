نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من أمير رمسيس على اتهام مخرج له باللجوء للواسطة بمهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج المخرج أمير رمسيس عن صمته ليرد على إتهام أحد المخرجين له باللجوء إلى الواسطة للعمل في مهرجان القاهرة، وحصوله جوائز على أعماله، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "رمسيس":" هذا الشخص عمري ما قابلته، ولا أعرف شكله ومظنش إني شفت دكتور هشام الله يرحمه في الأوبرا، لأنه ممكن يكون كافيهات الأوبرا مكان لعواطلية السينمائيين اللي زيه، أما عن الفيلم اللي صدعني بيه لو سميته فيلم مبرمجين الجونة من الزملاء فاكرين صداع الريبورتاج بتاعه ويستطيع مدير تصوير الفيلم الزميل حسين بكر الشهادة بوساطته علشان ندخله في أي حتة، أما الحواديت الأسطورية عن طلبي عمل في مهرجان كنت بعتذر عنه من 2018 فهي مجرد حواديت وهمية في خيال شخص عواطلي لا يعمل في السينما".

وتابع:" شهادات الزملاء عن اعتذاري لسنوات عن القاهرة ما بعد آخر دورة لماجدة واصف موجودة وشهادات حسين بكر عن توسل هذا الشخص الفاشل أن فيلمه يروح أي حتة موجودة، اعتقد ان اعمالي نالت جوائز جوه وبره مصر دون وساطة بعيدًا عن شهادة محجوب عبدالدايم الوهمية".

آخر أعمال أمير رمسيس



ويذكر أن آخر أعمال المخرج أمير رمسيس، هو فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وسبق تقديمه في فيلم من إنتاج عام 1972، وتولى المخرج أمير رمسيس تقديم معالجة عصرية من الرواية في الفيلم.



أبطال وصناع فيلم "أنف وثلاث عيون"



فيلم أنف وثلاث عيون بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.