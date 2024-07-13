جومانا مراد: حفل انطلاق النسخة الثانية من «مهرجان العلمين» صورة مشرفة ومبهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الإعلامية جومانا مراد، أن حفل انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين صورة مشرفة ومبهرة، موضحة أن حفل افتتاح المهرجان كان ملئ بالمفاجأت وهي صورة مشرفة لاسم مصر، منوهة بأن الجميع أمس شاهد اسم فلسطين موجود بالمهرجان.





إسم فلسطين في مهرجان العلمين

وأوضحت «مراد» من مدينة العلمين الجديدة، خلال رسالة لها على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن اسم فلسطين كان موجود من خلال مقطوعة موسيقية والتي عزفها المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني أو من خلال فرق رقص فلسطينية ورقصة أصحاب الأرض أو اغنية الفنانة دينا الوديدي، والتي تعد إحدى مفاجئات حفل افتتاح مهرجان العلمين ليلة أمس.



النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة





وشددت على أنه من المستهدف استقبال عدد زائرين يصل لمليون زائر خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، موضحة أن هناك فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ومسرحية وفعاليات خاصة بالأطفال وبالتذوق والطعام، منوهة بأن مدينة العلمين تستقبل الكثير من الزوار خلال الفترة الحالية من داخل مصر ومن الأشقاء العرب.