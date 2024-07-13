نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية محمد محمود في مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنضم الفنان محمد محمود لأسرة مسلسل "كل سنة مرة" بطولة الفنان أحمد داود، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا، ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مخرج مسرحي.



أبطال وصناع مسلسل "كل سنة مرة"



ويشارك بجانب أحمد داود في بطولة مسلسل “كل سنة مرة”، أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، والعمل من تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج يحيى إسماعيل.

أحداث مسلسل "كل سنة مرة"



مسلسل كل سنة مرة ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية التي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنان أحمد داوود والمخرج يحيى إسماعيل بعد تعاونهما في مسلسل "زينهم".

آخر أعمال أحمد داود



وكان آخر أعمال أحمد داود هو مسلسل "زينهم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في نوفمبر الماضي، وحصد نسب مشاهدة عالية، كما تصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالكوميديا.

أبطال وصناع مسلسل "زينهم"



ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، كريم قاسم سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، والنجوم الكبار سلوى محمد علي، عماد رشاد، هناء الشوربجي، محمد أبو داود، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج يحيى إسماعيل.