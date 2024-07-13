نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل.. رامي جمال يستعد لطرح أغنية "برود ببرود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة له بعنوان “برود ببرود”، وأعلن عن موعد طرحها من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور رامي جمال

نشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بأغنية برود ببرود، وعلق عليه قائلًا: "ميعادنا يوم الإثنين الساعة ٨ إن شاء الله".

لقاء رامى جمال مع منى الشاذلي

وكان رامي جمال، قد تصدر تريند جوجل، وذلك بعد تصريحاته في برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي، والذي كشف من خلاله تفاصيل إصابته بمرض البهاق والمواقف المحرجة الذي تعرض لها بسبب هذا المرض، كما تحدث عن قصة زواجه.

كشف رامي جمال خلال الحلقة قصة زواجه من زوجته ناريمان حيث تحدث قائلًا: "ناريمان جاءت إلى الاستوديو لكي ألحن لها أغنية لأنها كانت تغني وقتها، وأعجبت بها وشعرت تجاهها بالحب فصرحت لها بمشاعري وقمت بخطبتها والزواج منها في أسبوع فقط".

رامي جمال يكشف تفاصيل إصابته بمرض البهاق

وكشف أيضًا تفاصيل إصابته بمرض البهاق، قائلًا: "كنت بصحى من النوم ألاقي نقطة ومش عارف دي من إيه والدكتور قال لي دا بهاق ولازم نسيطر عليه، علشان البهاق بينتشر، كنت زعلان قبلها بفترة، فا عرفت إنه دة نتيجة زعل، والفترة اللي كانت بعد ماعرفت اني عندي بهاق كانت متلغبطة جدا".



آخر أعمال رامي جمال



ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.



أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.