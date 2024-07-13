وزير الثقافة: أكثر من 100 فعالية متنوعة تشمل باقة فنية مميزة تُجسّد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 04:28 مساءً - تنطلق غدًا، فعاليات وزارة الثقافة المُشاركة في النسخة الثانية من مهرجان العلمين، والتي تُقام على مدار 6 أسابيع، خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى 28 أغسطس المُقبل، بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقطاع الإنتاج الثقافي.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "حرصنا هذا العام على زيادة عدد العروض الفنية، وأيام العرض، لتتضمن أكثر من 100 فعالية متنوعة، تشمل باقة فنية مميزة تُجسّد فنون مصر وتراثها الأصيل، وتأتي مشاركتنا بمهرجان العلمين لتتوج التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إيمانًا بأهمية الفن والثقافة في تعزيز الهوية الوطنية المصرية، ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع".

وأشار وزير الثقافة، إلى أن مهرجان العلمين يُمثل فرصةً رائعةً لعرض ثراء الثقافة المصرية وتنوعها، من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة التي تُقام على مدار ستة أسابيع.

وأكد هنو، تشجيع وزارة الثقافة لجميع المبادرات والفعاليات التي تُساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، نظراً للدور الهام الذي تلعبه السياحة الثقافية والتي تُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتشهد مشاركة وزارة الثقافة بالمهرجان هذا العام، زيادةً في عدد العروض الفنية، وعدد أيام العرض، مُقارنةً بنسخة العام الماضي، حيث تُقام الفعاليات الاستعراضية في العاشرة مساء أيام: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء -أسبوعيًا-، كما يُقام حفل فني يوم الخميس من كل أسبوع، لنخبة من الفنانين والفرق الفنية، وذلك بالمسرح الروماني بالمدينة التراثية.

إلى جانب كرنفال فني من عروض السيرك القومي بالمنطقة الترفيهية لمدينة العلمين، كما يشهد المهرجان للمرة الأولى إقامة جناح للحرف التراثية من منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وتُشارك المكتبات المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، بورش فنية وثقافية للأطفال.

بالإضافة إلى مشاركة مُتميزة بمهرجان "نبتة" للطفل، والذي يشهد مشاركة عدد من المواهب الصغيرة من الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة.

وتُقدم وزارة الثقافة طوال فترة إقامة المهرجان باقة مُتميزة من العروض الفنية والاستعراضية، والتي تُعكس فنون مصر وتراثها الأصيل، من خلال 17 فرقة، تابعة لهيئة قصور الثقافة، منها فرق الفنون الشعبية، وهي: "الحرية، ملوي، أسيوط، أسوان، الأقصر، الشرقية، الأنفوشي، العريش، الإسماعيلية، الغردقة، مطروح، الوادي الجديد، والمنيا".

بالإضافة إلى الفقرات الفنية المتنوعة التي تُقدمها كل من: "فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، فرقة التنورة التراثية، أوبرا عربي.

ويتضمن الأسبوع الأول في الفترة من 14 وحتى 17 يوليو، عروضًا فنية لفرق: "التنورة التراثية، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية"، بجانب عروض الفنون الشعبية لفرق: "الحرية السكندرية، الأنفوشي، ملوي"، ويُختتم الأسبوع الأول فعالياته بحفل لبيت العود السبت 20 يوليو.

فيما يتضمن الأسبوع الثاني في الفترة من 21 وحتى 25 يوليو، عروضًا فنية لفرق: "أسيوط، الشرقية، مطروح، الحرية للفنون الشعبية"، بجانب فرقة أوبرا عربي، ويشهد ختامه حفلًا لفرقة المصريين، بقيادة المايسترو الكبير هاني شنودة، وذلك السبت 27 يوليو.

ويشهد الأسبوع الثالث في الفترة من 28 وحتى 31 يوليو، عروضًا لفرق: "النيل للموسيقى والغناء الشعبي، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، الأقصر، الأنفوشي، مطروح للفنون الشعبية"، ويُقام حفل فني يوم 3 أغسطس لعروض الأراجوز، وخيال الظل.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الرابع، خلال الشهر المقبل بدءًا من 4 وحتى 7 أغسطس، مع عروض الفرق الفنية: "الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، الإسماعيلية، أسوان، الحرية، الأنفوشي، مطروح للفنون الشعبية"، ويُقدم "أوبريت الليلة الكبيرة"، يوم الخميس بالمنطقة التراثية.

وتُقدم كل من: "فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، الغردقة، المنيا، الأنفوشي، الحرية"، عروضها الفنية خلال الأسبوع الخامس في الفترة من 11 وحتى 14 أغسطس.

أما الأسبوع السادس والأخير، فيتضمن عروضًا فنية في الفترة من 18 وحتى 22 أغسطس، للفرق الفنية: "أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، العريش، الوادي الجديد، الأنفوشي، ومطروح للفنون الشعبية"، وتختتم مشاركة وزارة الثقافة في 28 أغسطس، بحفل فني لفرقة "بيب باند" لآلات النفخ النحاسية.