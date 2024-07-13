نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زخم فني وثقافي في ثاني أيام مهرجان "أهالينا" بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد النادي الرياضي بههيا، أمس الجمعة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية في ثاني أيام مهرجان "أهالينا" الصيفي، بمحافظة الشرقية، المنفذ برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، بحضور د. نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، ولفيف من المثقفين والفنانين.

أعقب ذلك لقاء بمناسبة العام الهجري الجديد أوضح خلاله الحسيني رشاد مدير قسم الجودة بإدارة ههيا التعليمية سابقا، أحداث الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها، بجانب أمسية شعرية لعدد من شعراء المدينة، تضمنت قصائد دينية وأخرى ذات طابع وطني نالت إعجاب الحضور.

ورش فنية

وتواصلت الفعاليات مع فقرة رسم على الوجه للأطفال، ومجموعة من الورش الفنية تنوعت ما بين تعليم رسم بورتريه بالفحم والألوان المختلفة، وعمل تصميمات مختلفة بالطين الأسواني، ومشغولات يدوية بالخيوط والخرز وخامات معاد تدويرها بمشاركة طلاب مجمع ههيا الرسمي للغات.

توافد الرواد لمعرض الكتاب

كما استمر توافد الرواد لمعرض الكتاب الذي يقدم إصداراته بأسعار رمزية مخفضة، من إصدارات هيئة قصور الثقافة، هيئة الكتاب، وصندوق مكتبات مصر العامة.

وعلى المسرح المتنقل تجدد اللقاء مع فقرة الأراجوز وسط تفاعل كبير من الأطفال الحضور، أعقبها فقرة فنية لفريق كورال كنيسة ماري جرجس قدم خلالها أنشودة بعنوان "كن مع الله" واختتمت الفعاليات مع فرقة الشرقية للإنشاد الديني التي قدمت باقة متنوعة من الابتهالات والتواشيح الدينية بقيادة المايسترو أحمد صلاح، احتفالا بالعام الهجري الجديد.

مهرجان أهالينا الصيفي

مهرجان "أهالينا" الصيفي، يقام بهدف نشر الوعي الثقافي والفني بين أهالي محافظة الشرقية، خلال فترة الإجازة الصيفية، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة: دار الأوبرا المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة -المركز القومي لثقافة الطفل- قطاع الفنون التشكيلية، وأكاديمية الفنون، ويشرف على تنفيذ الفعاليات فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج.

الهجرة غير الشرعية

ويشهد المهرجان مساء اليوم، لقاءً تنظمه مكتبة ههيا حول "الهجرة غير الشرعية"، يعقبه باقة من الأغاني الطربية والوطنية تتغنى بها فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد، بجانب أمسية شعرية، وعدد من الورش الفنية بالمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وفقرات اكتشاف مواهب وأنشطة وعروض متنوعة للأطفال.