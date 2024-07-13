نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تطرح "يلعن البعد" ثاني أغنيات ألبومها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة نجوى كرم ثاني أغنيات ألبومها الجديد لعام 2024، وظهرت نجوى كرم بإطلالة أنيقة متميزة، وبكلمات مؤثرة، في أغنيتها الجديدة المصورة بطريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان "يلعن البعد"، وأشعلت تفاعل الجمهور حماسًا وإعجابًا عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، لما تحمله الأغنية من لونًا غنائيًا أتقنت في نقل أحاسيسها بالكلمات والإطلالة واللحن والتوزيع الموسيقي، تلقت بعدها العديد من التهاني من أهل الوسط الإعلامي والفني.

تفاصيل أغنية يلعن البعد



وحملت أغنية "يلعن البعد" بعنوانها الجريء كلمات وألحان ايفان نصّوح، وتوزيع موسيقي ثاني في هذا الألبوم للموزع هادي شرارة، ومكس وماستر من قبل ايلي بربر، وقامت بتصويرها فيديو كليب مع المخرج كرم نقولا كرم، الذي أبدع في تصوير فكرة ولقطات الكليب مترجمًا كلمات الأغنية بالصورة الإبداعية والإطلالة المبهرة لنجوى كرم بأسلوب كسب بها العين الناظرة بجمال المشهد والديكور والجوانب المؤثرة.

وقد تم عرض كليب "يلعن البعد" عبر قناة روتانا الرسمية في اليوتيوب، كونها الشركة المنتجة للألبوم.

كلمات أغنية يلعن البعد

ومن كلمات الأغنية:

متوعد ضُمَّك ضَمِّة كسّر فيها ضلوعَكْ

اقطع أنفاسك تا بكّيك وشوف دموعك

حتى تتعلم شو يعني منّك تحرمني يي

وتحرّم تبعد عن حضني وتتطوّل برجوعك

يلعن البُعد

يلعن الجفا

وفراق البيّهِدّ الحيل

عـ بعدك أنا ببقى مش أنا

وبحسّ بخنقة وبويل..

ومع أغنية "يلعن البعد" تكون نجوى كرم قد طرحت العمل الثاني لها في ألبوم 2024 بعد أن طرحت أولى أغنياته "تعا نقعد".



آخر أعمال نجوى كرم

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم طرحها أغنيتها الجديدة بعنوان “تعا نقعد” وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد من إنتاج شركة "روتانا"، والأغنية من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج بيار خضرا.

وبالنظر إلى الكلمات المميزة والألحان الشبابية والأسلوب الجديد لإخراج الأغنية استطاعت نجوى استقطاب الجمهور بشكل واسع لأغنيتها الجديدة، والتي تعتبر اختيارًا موفقًا جدًا كأول أغنية تطرح من ألبومها الجديد.

ونشرت نجوى مقطعًا من أغنيتها الجديدة “تعا نقعد” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت بكلمات حماسية مشوقة الجمهور لسماع الاغنية كاملة، وكما عادتها قدمت نجوى عملًا فنيًا متكاملًاً ومميزًا.