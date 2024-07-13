هنا الزاهد ضيفة إسعاد يونس فى صاحبة السعادة .. الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 05:29 مساءً - تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة الاعلامية اسعاد يونس على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الإثنين.

وتكشف هنا خلال لقاءها بصاحبة السعادة العديد من الأسرار خلال مسيرتها الفنية وكيف دخلت مجال الفن وشقيقتها فرح، كما تتحدث عن العديد من الأسرار الشخصية وعن أعمالها الفنية المقبلة.

وتتحدث هنا خلال الحوار، عن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي يعتبر آخر أعمالها الفترة الحالية، وعن علاقتها بوالدتها، وحياتها عقب الانفصال عن أحمد فهمي، والتعاون الفني بينها وبين تامر حسني وكيف يراها في الفن.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.