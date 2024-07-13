نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الجيم.. أحدث ظهور لـ أصالة قبل حفلها بساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة أصالة نصري خلال الساعات القادمة، حفلها الليلة في مدينة إسطنبول التركية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أحدث ظهور لـ أصالة نصري

وشاركت أصالة عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، إجراء تدريبات رياضية شاقة في الجيم صباح اليوم، وظهرت وهي تجري على جهاز بالجيم بطريقة سريعة وشاقة، لتحافظ على رشاقتها أمام جمهورها.

سبق، طرحت أصالة نصري ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ثم أنا، الذي يحمل 5 أغاني وطرح في أول شهر يوليو الجاري، وذلك بعدما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب إنسان في

أغاني ألبوم ثم أنا

الأغاني التي تم طرحها من ألبوم ثم أنا لـ أصالة نصري، هي: الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي، كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع موسيقي عدنان عبدالله.

أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي، ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم، ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم.

اخر اعمال أصالة

وكان اخر اعمال أصالة هو كليب“صندوق الذكريات”، الذي عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار، وايضا اغنية جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

كلمات اغنية اخر جنة الحب

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

(تعال نبني جنة الحب بسكوت (تعال

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خليك معي صورة وصوت

لا تطري الفرقه وتفرح عداتي

(قال الفراق وقلت لا تطري الموت (لا تطري الموت

(ما ودي أسمع غير كلمة حياتي (حياتي

همسك حكاية سحر من وحي هاروت

صب الحديث بمسمعي يا غناتي

خل الزهر في مبسمك ينثر التوت

عذب الحكي واصوغ منه أغنياتي

يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت

حققت لي بالعمر كل أمنياتي

(يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت (يا اللي جمالك

حققت لي بالعمر كل أمنياتي

أنا دريت إني بمحبتك مبخوت

وألقيت في ساحل عيونك عصاتي

(قال الفراق وقلت لا تطري الموت (قال الفراق

(ما ودي أسمع غير كلمة حياتي (حياتي

