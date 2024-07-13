شاهد.. لقطات من حفل احمد سعد في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم أحمد سعد، حفلا في الساحل الشمالي، رفع فيه شعار كامل العدد، شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وظهر احمد من خلاله بلوك جديد.

إطلالة احمد سعد

وظهر احمد سعد بقميص أسود واسع من خامة الحرير، مرسوم عليه رسومات بحرية، بسعر 63 ألف جنيه مصري، ارتدى شورت واسع من نفس الخامة الحرير وبنفس اللون والرسومات، بسعر 52 ألف جنيه مصري.

تفاصيل حفل احمد سعد في الساحل الشمالي

وقدم سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر نحو ساعتين.

برنامج بيت السعد لـ احمد سعد

ومن ناحية اخري، يعرض لأحمد سعد حاليًا برنامج يحمل اسم بيت السعد، يقدمه مع شقيقه عمرو سعد، ويستضيفان خلاله نجوم مصر والوطن العربي، يعرض على شاشة قناة mbc 1 وmbc مصر.

آخر أعمال احمد سعد

وكان آخر أعمال احمد سعد الغنائية أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، ضمن أغاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر 2024، وأغنية بعتذرلك، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب، أغنية اه ولا لا التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بالتعاون مع شقيقه عمرو سعد وأحمد حلمي، من برنامج بيت السعد،

كلمات اغنية اه ولا لا

تقول كلمات الأغنية: في دماغي اتنين قاعدين يتخانقوا ده يقول اه وده يقول لأ واحد عاشها في دنيا لوحده التاني عايشها في وسط الخلق واحد قاعد ساكت خالص بس التاني بيموت فالحرق وانا محتار بين الأتنين مش عارف اطلع منهم فن اه ولا لأ.. اه ولا لأ.. اه ولا لأ مش عارف اختار اه ولا لأ.. اه ولا لأ.. اه ولا لأ انا كده محتار اه ولا لأ.. اه ولا لأ.. اه ولا لأ مش عارف اختار اه ولا لأ.. اه ولا لأ.