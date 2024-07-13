نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تعرف على مصير مسلسل " عودة البارون" للنجم حسين فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى أبطال مسلسل “ عودة البارون” من تصويره منذ ما يقرب من عام ونصف بين مصر وتركيا، ومع ذلك لم يطرح حتى الآن عبر القنوات الفضائية.

وعلم دوت الخليج الفني أن العمل لم يتحدد موعد طرحه حتى الآن لكنه سيعرض عبر منصة إلكترونية قريبا".

ويشارك في مسلسل "عودة البارون" النجم خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمى، نهال عنبر، ريهام سعيد، سامى مغاوري، ضياء المرغني، صبري عبد المنعم، ساري أسعد (من الأردن)، ربيع زيتون (من الأردن)، آلان الزغبي (من الأردن)، عبد الرحمن خضر (من الأردن، كاترين عليّ (سوريا)، رزان مغربي (لبنان)

يجسد الفنان حسين فهمي خلال الأحداث دور عزام الرشيدي يصبح على موعد مع تفاصيل مختلفة وختلطة، ولكنه يستوقفه حماس خمسة شباب، ويُعجَب بهم؛ ليستدعيهم ليقيموا في فندقه، وبعد لقائه بالشباب يتغيَّر مجرى الأحداث، وتتغيَّر أفكار كثيرة لدى البطل ومرافقيه.

كما يشارك النجم أيضا في فيلم “ قصر الباشا” ويجسد حسين فهمي بشخصية صاحب فندق ضمن الأحداث.

تدور أحداث المسلسل حول أحد أفخم فنادق مدينة الصويرة والمسمى بقصر الباشا وعلاقته بأهل المدينة، وخاصة بإحدى فتيات المدينة والتي تسعى إلى تجاوز الفقر الذي تعيشه، فيكون طريقها لتحقيق ذلك هو دخول أسوار قصر الباشا، فتتاح لها الفرصة عندما تلتقي بإبن مدير الفندق