نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاته من الموت.. أول ظهور لـ جلال الزكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان عمرو وهبة بمشاركة جمهوره عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام، فيديو خلال حضوره إحدى الحفلات، وكشف أول ظهور للفنان جلال الزكي بعد تعرضه لحادث سير في مايو الماضي.

أول ظهور لـ جلال الزكي

ظهر جلال الزكي في الفيديو بحالة صحية جدية، بعدما عانى لفترة طويلة من آثار حادث السير الكبير الذي تعرض له، وكتب عمرو وهبة في تعليقه على الفيديو: "حمد الله عالسلامة يا أستاذ جلجل".

اول تعليق من جلال الزكي

وعلق جلال الزكي:" الحمد لله صحتي بقت زي الفل وأنا بخير وبخرج مع أصدقائي الحمد لله وبعمل جلسات طبيعي فقط، والحمد لله بشكر ربنا على نعمة الكبيرة".

حادث جلال الزكي

ويذكر ان جلال الزكي كان قد تعرض لحادث سير كبير على طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، منتصف مايو الماضي، اصيب بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

اخر اعمال جلال الزكي

وكان اخر اعمال جلال الزكي شارك في رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، يشارك في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

نبذة عن جلال الزكي

يعد جلال الزكي هو من أشهر مديرى التصوير فى عالم السينما والدراما، ولد 3 فبراير 1976، وشارك فى بعض الأعمال كممثل، متزوج من عازفة الماريمبا الشهير نسمة عبد العزيز.

حياة جلال الزكي الفنية

بدأ جلال الزكي مشواره منذ عام 2003 من خلال تصوير العديد من أغاني الفيديو كليب، قبل أن ينتقل للعمل بالسينما من خلال فيلم "وش إجرام" عام 2006، لتتوالى أعماله بعدها والتي منها "لفرح" عام 2009، و"بنتين من مصر" عام 2010 والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضًا، من أبرز أعماله حكاية حياة، كلام على ورق والأسطورة بجوار الفنان محمد رمضان شارك أيضًا في مسلسل الاختيار، ومسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي