نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعتذر لـ أهل الشاب المصفوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم الفنان محمد رمضان اعتذار لأهل الشاب الذي صفعه في الساحل على أثر الأزمة الأخيرة، وظهر رمضان في مقطع فيديو وقال:" شكرًا لكل الناس اللى دافعت عني ووقفت جنبي، وغلطت الولد لكن أنا عامل الفيديو ده عشان اعتذر للولد وأهله".

وأضاف:" الأعتذار من شيم الكبار لذلك أنا آسف لأن ضربت الولد وأنا عارف أنه عيل صغير، لأن في الأول قلعته الكاب وشوفتك أنه عيل صغير هو غلط أيوة وأنا كمان غلطت لما ضربته بالقلم، لذلك بعتذر ليه ولأهله".

محمد رمضان يروج لحفله في لبنان:

وفي سياق آخر روج الفنان محمد رمضان لأحدث حفلاته الغنائية، في لبنان، المقرر إقامتها يوم 17 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هو طرحه أغنية "بمزاجي"، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"





وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.