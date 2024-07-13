راندا البحيري تستلم جواز جنسيتي "صانع الأمنيات" (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت الفنانة راندا البحيري كأول فنانة مصرية على جواز جنسيتي "صانع الأمنيات"، وذلك لتاريخها الطويل في العمل العام والتطوع والمشاركة التطوعية والخدمة المجتمعية وإلقاء الضوء على أصحاب الهمم وكبار السن.

بماذا لقبت راندا البحيري؟

ولُقبت راندا البحيري بسفيرة الأمنيات العالمية وحصلت على الباسبور بمركز الأمنيات العالمية تحت رعاية الشيخة مريم بنت محمد آل مكتوم.

أطلقت هذه المبادرة التي تشكل محور عناية ورعاية لاصحاب الهمم وكبار السن.

من الذي أجتمع مع الفنانه راند البحيري؟

وإلتقت راندا البحيري بالدكتور عادل المرزوقي وهو المدير العام لمركز الأمنيات وهو أول إماراتي يحصل على عضوية الأمم المتحدة، وقدم الدكتور عادل المرزوقي شرحًا وافيًا عن مراحل الجواز الإنساني وكيفية الوصول إلى تحقيق الأمنيات لنفسكم ولأصحاب الهمم وعن الدورات التدريبية الدبلوماسيه لتصل إلى جوار السفير الانساني بحضور المستشار الإعلامي الدكتور عمر الحلبي والاعلاميه علياء الشلي وسيدة الأعمال العراقيه أريج البندري.