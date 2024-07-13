رئيس مهرجان المسرح المصري  يمنح شهادات للمشاركين في ورشة التمثيل ( صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

منح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض شهادات مشاركة لكل الشباب المشاركين في ورشة التمثيل (المجموعة الأولي)، والتي قدمتها الدكتورة هنادي عبد الخالق، علي مدار أكثر من شهر.

تفاصيل الورشة:

شارك في هذه الورشة عدد كبير جدا من الشباب، ووصل عددهم لأكثر من( 50 ) متدرب من مختلف محافظات مصر، وقدمت لهم الدكتورة هنادي عبد الخالق خبرتها، ودربتهم علي فنون الأداء من خلال الكثير من التمارين المتنوعة.

محمد رياض

محمد رياض عبر عن سعادته بهذه الورشة التي يتوقع أن يخرج منها للساحة الكثير من المواهب التمثيلية، وشكر الدكتورة هنادي عبد الخالق علي حرفيتها، وما بذلته من مجهود خلال مدة الورشة، كما رحب بكل المشاركين في الورشة من الشباب والتقط معهم صورا تذكارية، وهنأهم بحصولهم على تلك الورشة.

نبذة عن مهرجان المسرح المصري:

ويذكر أن مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

محمد رياض

وجدير بالذكر أن الدورة السابعة عشر من المهرجان تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، كما يتم تكريم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد بدير، سلوي محمد علي، أسامه عباس، وغيرهم، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في الثلاثون من شهر يوليو الجاري إلى الخامس عشر من أغسطس المقبل.