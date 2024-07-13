على مدار أكثر من 50 يوما.. قناة المتحدة لايف U LIVE تعرض أقوى فعاليات مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة U LIVE وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024".

هذا وتطلق القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.