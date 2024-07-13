مباشرة من قلب الساحل الشمالي.. إطلاق قناة U LIVE لعرض فعاليات مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - مباشرة من قلب الساحل الشمالي، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "المتحدة لايف U LIVE وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024".

هذا وتطلق القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى إنتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.