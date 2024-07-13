القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان عمرو يوسف علي فيلم درويش، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج محمد حفظي، ويشهد دعم من صندوق Big Time، التابع لهيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش

وتدور أحداث فيلم درويش في إطار أكشن كوميدي، وليس له علاقة بالدروشة، ويجسد عمرو يوسف خلاله شخصية درويش المصري.

أحدث أعمال عمرو يوسف

حقق عمرو يوسف نجاحات عديدة في الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى السينما، ويواصل تحقيق النجاح الكبير بفيلم ولاد رزق 3 مع أحمد عز، فيلم شقو فُعرض في موسم عيد الفطر الأخير وتصدر ترتيب شباك التذاكر وقتها، ودارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، شارك بجانب عمرو يوسف في بطولته، محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3 يضم نخبة من النجوم، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، رزان مغربي، ونيكول سعفان، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم شقو

وشارك في بطولة فيلم “شقو” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي،وتأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

