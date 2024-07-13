نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا إدريس: أنا بخير وكان نفسى طلعت زكريا يكون عايش عشان يكون جمبي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة متداولة للفنان القدير رضا إدريس من داخل إحدى المستشفيات بعد إجرائه عملية جراحية وتواصل دوت الخليج الفني معاه.



رضا إدريس

ومن خلالنا طمأن الفنان القدير رضا إدريس جمهوره قائلًا " أنا الحمد لله خرجت من المستشفي وهركب دعامات أخري بعد ٣ شهور "

و تحدث عن تصريحه الأخير وعن حزنه من عدم سؤال أحد عنه قائلًا " شوية كلام قولتهم في وقت زعل ولو طلعت زكريا كان عايش مكنش سابني في أزمتي الصحية وسمير صبرى أيضًا "

و أكد " سمير صبرى كان صاحب واجب ومش بيسيب حد في أزمته"

مشيرًا " صلاح عبد الله مش بيسبني في أي أزمة حتي لو هو مريض"

أما عن المتواصلين معاه من نقابة المهن التمثيلية " نهال عنبر وعفاف شعيب تواصلوا معايا في أزمتي الصحية"

وعلق عن سبب قلة السؤال " السؤشيال ميديا دمر علاقتنا ببعض ومحدش بقي يسأل على التاني"

موجهًا رسالة " كل الفنانين اللي ماتت قالت إني محدش بيسأل عليهم وبردو مفيش حد بيتعمل من تجارب الناس اللي ماتت وكان وحيد بردو مش عارف هنفوق أمتي "

