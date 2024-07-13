نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موعد خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هشام جمال عن استعداده للاحتفال الرسمي بخطبته على الفنانة ليلى زاهر خلال موسم الصيف وذلك بعدما أعلن الثنائي عن ارتباطهما في التاسع من يناير الماضي وسط أجواء عائلية.

وصرح هشام جمال خلال لقائه مع ET بالعربي، عن موعد الخطوبة قائلًا: “الصيف ده إن شاء الله بس بجد لسه ما حددناش اليوم وليلى عندها حاجات كثيرة، ولما نخلص ونرتب يوم هنعلن إن شاء لله خير”.

خطوبة هشام جمال

وفي يناير الماضي كشف الفنان والمنتج هشام جمال عن خطوبته من الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر الفنان هشام جمال مجموعة من الصور برفقة الفنانة ليلى زاهر وهي ترتدي فستانًا أبيض، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.